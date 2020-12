Manoppello: un parco e un parcheggio dove sorgerà la nuova caserma dei carabinieri

A Manoppello sono in arrivo un parco e un parcheggio dove sorgerà la nuova caserma dei carabinieri. È stato infatti approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo/esecutivo che ha stanziato 200mila euro per la realizzazione di un’area verde e di un parcheggio a raso lungo via Gabriele D’Annunzio.

“Il nuovo parcheggio di via D’Annunzio – ha spiegato il sindaco De Luca – andrà a migliorare la viabilità di Manoppello scalo. Riqualificheremo un’area di 2700 metri quadrati, interverremo prolungando il parco pubblico già esistente, metteremo a disposizione della cittadinanza 50 nuovi parcheggi e renderemo funzionale tutta l’area della nuova caserma dei Carabinieri con ampio verde pubblico”.

Quanto all’intervento di costruzione della nuova caserma dei Carabinieri, che sorgerà su un’area di circa 750 metri quadrati, sono in corso i lavori di finitura con la posa in opera della pavimentazione interne e degli infissi. L’intervento, per un importo complessivo di 1.160.000 euro, è finanziato con un contributo regionale di 900 mila euro (Fondi Masterplan 2018) e con ulteriori 260 mila euro di fondi comunali.