Manoppello, proseguono i lavori in via Chieti nel quartiere in cui sorgerà la nuova caserma dei carabinieri

Proseguono a Manoppello i lavori in via Chieti, nel quartiere in cui sorgerà la nuova caserma dei carabinieri. L’opera, per un importo totale di 70mila euro, è stata affidato alla ditta Di Prospero di Pescara:

“Questi lavori - ha detto il sindaco Giorgio De Luca - sono inseriti in un più ampio progetto di riqualificazione e miglioramento dell’intera zona dove sono in fase di realizzazione la nuova caserma dei Carabinieri e l’utile area di sosta che insiste su via D’Annunzio che si innesterà, attraverso un percorso di verde urbano, con il parco già esistente che verrà di fatto ampliato e potenziato”.

La zona residenziale dello Scalo è interessata, da alcune settimane, da interventi di restyling che prevedono la pavimentazione delle aree di sosta in erborella drenante, la posa in opera di asfalto e il potenziamento del sistema di pubblica illuminazione.