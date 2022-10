A Manoppello previsti interventi per migliorare il trasporto pubblico, nuovo capolinea per le linee 3 e 3/

A Manoppello si lavora per migliorare il trasporto pubblico sul territorio comunale.

A tal proposito si è tenuto un incontro ieri (lunedì 17 ottobre) per discutere del nuovo percorso proposto per le linee 3 e 3/.

Il sindaco Giorgio De Luca ha incontrato il direttore del gruppo La Panoramica, Franco Chiacchiaretta, e l’assessore del Comune di Chieti, Stefano Rispoli.

L'incontro deriva da una recente nota, con la quale il Comune di Chieti aveva comunicato l’inversione del percorso nel centro abitato di Manoppello Scalo a partire dal 2 novembre, decisione che il primo cittadino manoppellese ha chiesto di posticipare tra fine anno e gennaio in modo da permettere al Comune di Manoppello di avviare e terminare i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via XX Settembre e la realizzazione di un nuovo capolinea con adeguata area di sosta e pensilina comoda e sicura. Questa modifica, che farebbe risparmiare circa 400 metri di percorso, insieme alla soppressione di alcune corse vuote permetterà al Comune di chiedere alla Regione Abruzzo l’attivazione del servizio Panoramica anche in direzione Manoppello centro storico. Il nuovo percorso sarà tempestivamente comunicato una volta attivo e comunque, presumibilmente, non prima della fine dei lavori.

«Continuiamo a lavorare per migliorare il trasporto pubblico locale sul territorio di Manoppello», spiega il sindaco De Luca, «anche per questo i lavori di messa in sicurezza in un tratto di via XX Settembre, allo Scalo permetteranno, fra le altre cose, di riqualificare anche la strada di accesso al parco Arabona e riqualificare il larghetto prospicente la fermata dell’autobus di linea che sarà a sua volta sistemata con pensiline e arredo urbano. L’intervento, dell’importo di circa 300mila euro, a carico del bilancio comunale, prevede lavori di sistemazione e nuova costruzione, laddove non presenti, di marciapiedi in cordoli di marmo e porfido nel tratto fra via dei Fiori e Bar Toppi».