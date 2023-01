Maltempo, comunicazioni difficili a Sant'Eufemia a Maiella e Roccacaramanico: l'amministrazione vicina ai fragili [FOTO]

Come anticipato a IlPescara dal sindaco Crivelli questa mattina anche Sant'Eufemia a Maiella si è svegliata sotto la neve con in particolare Roccacaramanico dove la situazione si è dimostrata più critica. Con un post apparso sui social il primo cittadino ha subito rassicurato la cittadinanza spiegando che il centro abitato di San'Eufemia era stato già liberato per consentire gli interventi emergenziali, sottolienando però che le criticità ci sono. Nel ribadire che è meglio restare a casa il sindaco ha anche spiegato come da stanotte sono state tante le interruzioni di corrente elettrica rendendo precarie le comunicazioni e che proprio per questo i fragili sono stati contattati e si sta monitorando la situazione.

A Roccacaramanico la ex Sr 487 stamattina è stata interrotta proprio all'altezza del bivio che porta al borgo, mntre la strada provinciale 70 è percorribile sebbene con grande cautela.

Nel consigliare di restare a casa per le prossime 12-24 ore, il sindaco assicura anche la disponibilità per assistenza in caso di necessità urgenti legate a ragioni di salute. Per questo sulla pagina social “Sant'Eufemia a Maiella nel mondo” ha condiviso un post dettagliato con anche i suoi contatti, quelli del vicesindaco e quelli del consigliere Di Pietrantonio da chiamare in caso di bisogno.