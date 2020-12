Maltempo, le previsioni: domenica fredda e piovosa, in settimana il clima non migliora. In base allla protezione civile regionale, infatti, per la giornata odierna sono attese ancora temperature rigide in mattinata. La situazione, sul fronte delle precipitazioni, sarà solo in temporaneo miglioramento perché tra lunedì 28 e martedì 29 dicembre dovrebbe esserci un nuovo marcato peggioramento.

Continuano dunque le masse d'aria fredda di origine settentrionale che hanno portato a un calo sensibile delle temperature, con piogge diffuse su gran parte del territorio. E nelle zone collinari e pedemontane del Pescarese potrebbe nevicare.