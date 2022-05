Maico apre a Roma: aperto un nuovo centro acustico nella capitale

È stato inaugurato a Roma, in viale Eritrea 52, il nuovo centro acustico Maico, storica azienda pescarese fondata da Serafino Menzietti, e da anni guidata dal figlio Mauro.

Un altro importante traguardo per la famiglia Menzietti, che, pur mantenendo il cuore pulsante a Pescara, volge lo sguardo al mercato laziale.

Maico, che in Abruzzo è ormai sinonimo di apparecchio acustico piccolo, discreto e altamente tecnologico, è pronto a garantire migliori servizi e soluzioni acustiche a tutti i cittadini capitolini, ma guarda oltre. Entro il 2022 annuncia l’apertura di altri due centri.

Le porte del secondo centro acustico Maico nella capitale si sono aperte in occasione del Sio, il Congresso nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale, che quest’anno tiene proprio nella capitale la sua centottesima edizione.

“Roma è una città da sempre molto legata al nostro marchio” – spiega Serafino Menzietti, lo storico signor Maico, fondatore dell’istituto acustico – “rafforzeremo anche nella capitale il nostro modello. Per me è una gioia particolare assistere a questa spinta proprio nell’anno del sessantacinquesimo anno di attività”.

“Da tempo avevamo pianificato questi importanti investimenti, per essere sempre più vicini ai nostri utenti proprio quando in cui l’udito sottolinea la sua importanza per il benessere personale e per mantenere una buona qualità di vita” – prosegue Mauro Menzietti, amministratore dell’istituto acustico e presidente dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti.

Un anno speciale per l’istituto acustico Maico, nell’ambito dei festeggiamenti per i 65 anni di lavoro del fondatore, Serafino Menzietti, che rilancia la sua attività per rendere sempre più attuale il suo storico motto: “da sempre, facciamo del nostro meglio per farvi sentire bene”.

L’istituto acustico Maico si conferma così la principale realtà audioprotesica italiana e compie un ulteriore balzo, dopo l’inaugurazione del primo centro acustico già presente in zona Prati, precisamente in via Candia. Si rafforza ancora, in Italia, il modello abruzzese della Maico, basato sull’assistenza continua agli utenti, la professionalità del personale sanitario e lo spirito pionieristico della famiglia Menzietti.

Oltre al ruolo di imprenditore e di presidente di categoria, Mauro Menzietti è fortemente attivo dal punto di vista sociale per la prevenzione e sensibilizzazione sui disturbi uditivi: nel 2010 ha fondato l’associazione “Nonno Ascoltami!” ed è rappresentante italiano dell’Oms in qualità di componente del World Hearing Forum di Ginevra. L’attenzione alla prevenzione resta la caratteristica fondamentale dei centri acustici, riferimenti indispensabili sul territorio per prendersi cura del proprio udito.