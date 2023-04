Il questore Luigi Liguori consegna trentacinque lodi e due encomi: alla cerimonia anche l'Associazione nazionale della polizia

Per consegnare le trentacinque lodi e i due encomi che non erano stati dati durante la cerimonia per i 171 anni della polizia tenutasi in piazza Salotto, il questore Luigi Liguori ha voluto organizzare una cerimonia nella sala conferenze del centro polifunzionale Fanti alla presenza dei soci dell’Associazione nazionale polizia di Stato (Anps) della Sezione di Pescara.

Gli attestati il questore ha voluto consegnarli personalmente affiancato dai dirigenti degli ufficio dove il personale premiato presta servizio così come ha fatto nel corso della cerimonia con gli attestati di lunga appartenenza e di riconoscimento per l’attività svolta a favore dell’Anps.

Uno degli encomi è andato all'ispettore della polizia ferroviaria Claudio De Donatis per “l'arresto di un cittadino rumeno - si legge nella motivazione - responsabile di aver abusato sessualmente di una donna in condizioni di inferiorità fisica e psichica”. Fatto avvenuto a Pescara il 30 agosto 2017. L'altro con anche la lode è invece stato consegnato al sostituto commissario Angelo Mastronardi della polizia postale purtroppo deceduto. A ritirarlo è stata la moglie. L'encomio gli è stato assegnato per l'arresto di un uomo accusato di pedopornografia al termine di un'attività di polizia giudiziaria conclusasi il 14 novembre 2018 e la lode per un episodio simile avvenuto a Pescara il 28 giugno 2018 per un'indagine che portò all'arresto di un uomo ritenuto responsabile della detenzione di un ingente quantità di materiale pedopornografico.

Trantacinque in tutto le lodi consegnate dal questore. Questi gli uomini e le donne della polizia che li hanno ricevuti: il primo dirigente delal divisione amministrativa e sociale ora in pensione Luciana Colopi Ripalta; il commissario capo anche lui in pensione Luciano Pacinelli; l'ispettore Alessio Cecamore, il sovrintendente Marcello Cucco; il vice ispettore in pensione Giancrarlo Antonelli a seguito si legge nella motivazione, dell'indagine di polizia giudiziaria che portò alla denuncia di soggetti, intenti a lavorare in un opificio con licenza sospesa, sequestrando un ingente quantitativo di polvere da sparo” (19 dicembre 2018); al vicequestore Gianluca De Donato che il 31 maggio 2018 chiuse un'indagine che portò ad otto misure cautelari agli arresti domiciliari e tre misure dell’obbligo di dimora per truffa, indebito utilizzo di carte di credito ed altro; al sovrintendente Roberto Cini della squadra mobile per la stessa indagine valsa la lode a Mastronardi; al sovrintendente capo ora in pensione Carmine Renzetti (squadra mobile) per le qualità professionali dimostrate in occasione dell'operazione conclusasi con l'arresto di quattro persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (5 Gennaio 2018); all'ispettore capo in forze nella sezione della polizia giudiziaria Letizia Petrucci distintasi a Rimini l'8 agosto 2018 per l'operazione che ha coordinato e portato all'arresto di una donna ritenuta responsabile di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo; all'ispettore della divisione anticrimine Dino Ceroni che il 15 novembre 2018 partecipò all'operazione che portò all'individuazione e l'arresto di quattro persone ritenute responsabili di una violenta aggressione a scopo di rapina ai danni di due minori; all'ispettore Bruno Carugno (scuola controllo del territorio) che il 6 febbraio 2018 a Monte Pratello (Aq) salvò la vita ad uno sciatore caduto rovinosamente in un vallone rianimandolo; al vice ispttore della squadra mobile Massimo Lalli; all'assistente della squadra mobile Davide Travaglini; all'agente scelto della squadra mobile Alessio Gallucci che il 15 luglio 2018 partecipò all'arresto di un uomo ritenuto responsabile di minacce e lesioni a pubblico ufficiale; al vice ispettore Giancarlo Antonelli che il 10 gennaio 2018 a pianella arrestò un uomo accusato di detenzione abusiva di armi e munizioni; al sovrintendente della squadra mobile Roberto Cini per la denuncia di otto persone resesi protagoniste di una violenta rissa il primo dicembre 2018: all'assistente capo Roberto Maiori Caratella (sottosezione polizia stradale) che salvò una donna che camminava sui binari della ferrovia con l'intento di suiciardi (Bologna 10 agosto 2018); all'ispettore della stradale Boris Di Federico; al vice ispettore dell'XI reparto volo Alessandro Fratelli al vice ispettore della squadra mobile Massimo Lalli; all'ispettore della stadale Boris Di Federico; al vice ispettore dell'XI reparto volo Francesco Motta; all'ispettore tecnico (Zona Tlc) David Belgiorno; al sovrintendente capo della polizia ferroviaria Gianfranco Crisante, al sovrintendente capo tecnico (Zona Tlc) Gianni Di Russo; al sorvintendente della stradale Pierluigi Melito; al vice sovrintendente del reparto prevenzione crimine Abruzzo Zelindo Antonacci; al vice sovrintendente dellXI reparto volo Marco Samperi; al vice sovrintendente dell'XI reparto volo Sabrina Costantini; al vice sovrintendente del reparto prevenzione crimine Abruzzo Marcello D'Addario; all'assistente capo del reparto prevenzione crimine Abruzzo Cinzia Rabottini, all'assistente capo dell'XI reparto volo Remo Di Nicolantonio; all'assistente capo della scuola per il controllo del territorio Benedetto Leo e al sovrintendente capo in pensione Michele Miseri che il 22 gennaio 2017 a Farindola si è distinto nell'attività di soccorso pubblico a seguito di un evento disastroso causato da una slavina.

Gli attestati sono andati ai soci Anps Antonio Baldassare, Vincenzo Camplone, Silvestro Ciapriani, Luigi De Pasquale, Florindo Di Teodoro, Carmine Giuliani; Giovanni Iacurto; Irene Innamorati; Mara Loffredo; Domenico Marcozzi; Gianni Mario Napolitano; Maria Pacifico; Luigi Perpetuino; Donato Sagnelli; Domenico Santoro; Pasquale Spina; Tommaso Spinelli e Nicola Stampone.