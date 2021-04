Le telecamere di "Linea verde life" fanno visita all'Its Moda di Pescara [FOTO]

La puntata andrà in onda su Rai Uno il 24 aprile alle 12.30. Linea Verde mostrerà come sostenibilità, territorio e tradizione possano essere unite con la tecnologia 4.0

Anche l'Its Moda di Pescara è fra i protagonisti della puntata che andrà in onda il 24 aprile di "Linea verde life", il programma di Rai Uno condotto da Daniela Ferolla. Appuntamento alle 12,30 con le telecamere della trasmissione che sono entrate nell'istituto superiore pescarese per mostrare come sostenibilità, territorio e tradizione possano fondersi con la tecnologia 4.0.

Un mondo, quello del fashion, che è molto sensibile ai temi dell'ecosostenibilità e del rispetto dell'ambpiente come nel caso del riciclo e riuso degli scarti di produzione o manufatti tessili in disuso come nel caso delle coperte dello storico lanificio "Merlino" trasformati in abiti da sposa grazie alle moderne tecnologie, con piccole porzioni di tessuto trattate dalle allieve quasi fossero dei gioielli spiegano alcune ragazze: