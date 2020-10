Al via i lavori stradali del Comune di Pescara sul viadotto Fosso Grande

Al via i lavori stradali sul viadotto Fosso Grande fra le uscite di Spoltore e via Prati della tangenziale di Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia, illustrando i dettagli dell'intervento che durerà per 10 giorni con sospensione il 13 ottobre prossimo in concomitanza con il passaggio in Abruzzo del Giro d'Italia. Sarà effettuato un restringimento della carreggiata, con chiusura della corsia di marcia e successivamente di quella di sorpasso nelle fasi avanzate dei lavori. La sospensione è stata decisa in via prudenziale prevedendo un aumento del traffico a causa delle modifiche sulla viabilità ordinaria per il passaggio della carovana rosa. Sarà presente il personale Anas che fornirà assistenza all'utenza: Il Comune, da parte sua, fornirà il necessario supporto logistico garantendo la presenza di personale della Polizia municipale:

