Al via i lavori nella sala settoria del cimitero dei Colli di Pescara

Presto il cimitero di Colle Madonna a Pescara avrà la sala settoria a disposizione per le esigenze della procura. Lo ha fatto sapere l'assessore Paoni Saccone a seguito dell'approvazione, da parte della giunta, della relativa delibera. Sarà infatti adeguata con specifici lavori la sala per la sicurezza sui luoghi di lavoro, dando la possibilità alla procura di utilizzarla per le autopsie. Il costo dei lavori è di circa 37 mila euro. L'assessore ha aggiunto:

"Esprimo massima soddisfazione per questo importante primo passo che porterà al miglioramento della funzionalità dei nostri cimiteri, rendendo disponibile la sala settoria anche per le esigenze della Procura. Si tratta un ulteriore passo sulla via del miglioramento costante dei servizi per la cittadinanza".

Soddisfatto anche il presidente della commissione lavori pubblici Pastore ricordando che gli uffici della procura hanno chiesto un intervento subito abbolto dalla commissione e trasformato in delibera nel giro di poco tempo.