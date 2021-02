Quasi pronto il nuovo distretto sanitario di Pescara Sud della Asl, lavori solo da ultimare [FOTO]

Il consigliere comunale Adamo Scurti aggiorna sull'andamento del cantiere in via Rio Sparto con un post su Facebook corredato di foto

Sono ormai in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione del nuovo distretto sanitario della Asl di Pescara sud.

La nuova struttura sanitaria, attesa da decenni nella zona sud del capoluogo adriatico, dovrebbe diventare operativa entro la fine dell'anno in corso.

Il nuovo distretto si inserisce in una zona che cambierà volto nei prossimi mesi.

Infatti è stato aperto anche l'adiacente cantiere per la costruzione del nuovo tratto della strada pendolo che collegherà via Rio Sparto a strada Comunale Piana.

«A breve il nuovo distretto sanitario di Pescara Sud sarà pronto a fornire servizi importanti e strategici alla comunità pescarese», scrive Scurti, «un'opera importante che da anni attendevamo, e che finalmente trova giusta collocazione all'interno della riqualificazione e valorizzazione delle periferie».