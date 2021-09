Lavori lungo l'asse attrezzato, il cantiere chiuderà il 10 settembre

Andranno avanti fino a venerdì 10 settembre i lavori lungo l'asse attrezzato Chieti-Pescara.

A farlo è l'Anas che aggiorna riguardo ai cantieri attualmente in essere sul raccordo autostradale.

I lavori rientrano negli interventi di miglioramento e implementazione degli standard di sicurezza e del comfort della rete stradale in gestione.

In particolare, si stanno eseguendo lavori di rifacimento della pavimentazione stradale con sostituzione del vecchio e usurato manto stradale, con più performante strato di asfalto di tipo drenante. I lavori in corso interesseranno sino a tutta la giornata di oggi, mercoledì 1 settembre, la carreggiata in direzione Pescara, per poi procedere sulla carreggiata in direzione Chieti.

I lavori, che interesseranno anche alcuni svincoli e rampe di adduzione e termineranno nella loro interezza venerdì 10 settembre.