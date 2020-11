Nuovo asfalto in via Dalla Chiesa, nei prossimi giorni lavori nelle altre vie di Zanni [FOTO]

Iniziati i lavori per la posa del nuovo manto stradale in via Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quartiere di Zanni a Pescara.

Come fa sapere il sindaco Carlo Masci, tornato operativo proprio oggi, lunedì 23 novembre, dopo l'isolamento fiduciario e i 2 tamponi risultati negativi.

«Pescara non si ferma mai, asfaltatura con scarificazione profonda a via Carlo Alberto Dalla Chiesa, quartiere Zanni», scrive il primo cittadino, «nei prossimi giorni sarà completata l'asfaltatura di tutte le vie della zona. L'attenzione per le periferie è massima!».