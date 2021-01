Appaltati i lavori per l'ampliamento degli spazi per i servizi di terapia del dolore, hospice e cure palliative

Sono stati appaltati alla ditta che si è aggiudicata il bando di gara i lavori di ampliamento di alcuni reparti e servizi offerti dalla Asl di Pescara. Si tratta degli spazi per terapia del dolore, hospice e cure palliative all'interno della palazzina D dell'ospedale di Pescara, in via Paolini 47.

Lo ha fatto sapere la direzione generale Asl, specificando che gli interventi andranno a migliorare la resistenza sismica, adeguare gli spazi, realizzare studi medici, ambulatori e stanze di degenza con i relativi servizi. La terapia del dolore avrà tre ambulatori medici, una reception, una sala di attesa e i servizi.

Nell’area dedicata alle cure palliative saranno realizzati due studi medici, due sale infermieristiche, due stanze per l’accoglienza e i relativi servizi. Infine nell'hospice saranno realizzate 6 camere singole con possibilità di ospitare un accompagnatore o parente. Questa struttura prende in carico pazienti con neoplasie o malattie croniche invalidanti dove è presente un'equipe multiprofessionale che coinvolge direttamente l'assistito e la sua famiglia.