Lavori Aca per una settimana in via del Santuario: scatta il senso unico alternato, i dettagli

A causa della rottura di una condotta idrica, l'Aca ha annunciato una serie di lavori in via del Santuario, nel tratto fra l'intersezione con via Colle Marino e via Pizzoferrato, e la rotatoria in corrispondenza con via Leonardo Da Vinci. I lavori scatteranno dal 9 maggio al 16 maggio con l'adozione di alcune modifiche alla viabilità, come previsto dall'ordinanza comunale.

Sarà infatti attivo il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati con rimozione forzata sulla carreggiata direzione mare - monti nel tratto fra la rotatoria con via Leonardo Da Vinci e l'incrocio con via Colle Marino e via Pizzoferrato, e il senso unico di marcia sulla carreggiata direzione mare monti nello stesso tratto, regolato con impianto semaforico mobile e da due addetti della ditta che esegue i lavori.