su youtube esce la cover di “lasciami”, brano sanremese dei modà, eseguita da andrea pimpini

È uscito nei giorni scorsi, su YouTube, il video lyrics della cover di Andrea Pimpini del brano “Lasciami”, portato dai Modà al Festival di Sanremo 2023. È possibile guardarlo QUI. Spiega Andrea: “Non c’è un motivo particolare per cui ho scelto di pubblicare questo brano. 'Lasciami' è una canzone bellissima che parla della depressione ma lo fa delicatamente, raccontandone aspetti negativi e, in un certo senso, positivi. Per me rappresenta un augurio alla nuova vita che sto costruendo: in questi anni ho realizzato tantissimi sogni, tra cui andare in Giappone e studiare all’estero”. Per i progetti futuri, l’artista pescarese spiega: “Dopo il periodo di studio che ho svolto in Croazia tornerò a studiare all’estero tra pochi mesi, in Cina. La musica, certamente, non la abbandonerò mai… magari ci saranno momenti di pausa, lunghi o meno”.

La carriera di Pimpini è iniziata al Romics del 2017, quando ha cantato davanti a più di 5.000 persone. Dopo aver pubblicato le proprie canzoni, nel 2019 i live stream di Andrea vengono condivisi dalle più importanti testate giornalistiche italiane. Il successo più significativo arriva nel 2021, quando Andrea si posiziona al terzo posto nella classifica degli streaming musicali live di Billboard, in collaborazione con Bandsintown, rimanendo in cima alla classifica per tre settimane. Nel 2022, dopo un tour in Abruzzo, il nuovo singolo di Andrea viene trasmesso nelle principali metropolitane e aeroporti italiani grazie a una collaborazione tra TelesiaTv e Festa della Musica 2022.