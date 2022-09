Capire l'importanza del riciclo creando il proprio lavoretto: i bambini di Montesilvano lo imparano in falegnameria

Prima gli è stato spiegato e insegnato come usare gli strumenti del mestiere, poi si sono messi all'opera e hanno realizzato il loro “lavoretto creato” con legno riciclato.

Una doppia soddisfazione per i piccoli che hanno partecipato al laboratorio di falegnameria organizzato nell'ambito del progetto del Comune “Montesilvano per l’Ambiente 2022”. Ad ospitarlo la sede dell'associazione Miricreo dove, tra le altre cose, c'è proprio una falegnameria. I bambini sono stati accompagnati dai genitori e accolti da Fabrizio Verrigni che da buon cicerone li ha accompagnati in una visita guidata alla scoperta di tutte le attività che svolge l'associazione: tappezzeria, scultura, pittura, artigianato, incontri di cinema, arte e musica.

Insieme a Bruna Brunetti e Paola Candeloro di Amare Montesilvano, l'incontro nella falegnameria, la lezione e poi la messa in opera. Il laboratorio di falegnameria si terrà nuovamente il 23, il 24 e il 30 settembre e ancora il il primo e l'8 ottobre, con invece quello di pittura previsto il 28 settembre e il 5 ottobre. Per avere informazioni è possibile scrivere al 373 33001667 o inviare una mail all'indirizzo amaremontesilvano@libero.it.