Eseguito per la prima volta a Pescara un intervento neurochirurgico con paziente sveglio, cosciente e collaborante. Lo ha fatto sapere la Asl di Pescara, aggiungendo che il paziente aveva anche il respiro spontaneo, assistito dagli anestesisti solo per evitargli di provare dolore.

L'intervento multidisciplinare è stato eseguito dal direttore dell'Uoc di Neurochirurgia Mangiola assieme a Gianluca Trevisi e Giuseppe Salomone che per la prima volta hanno eseguito un intervento "awake surgery" su un paziente di 67 anni che presentava una patologia cerebrale localizzata nella regione che controlla il linguaggio ed il movimento della parte destra del corpo.

La chirurgia da sveglio è una modalità che si utilizza per pazienti con danni alle aree cerebrali per il controllo delle funzioni neurologiche importanti quali il linguaggio o il movimento.

Lo scopo di tale chirurgia è rimuovere la lesione senza causare danni neurologici. Il paziente deve essere adeguatamente valutato e studiato in fase pre-operatoria per stabilire se è candidabile ad una chirurgia da sveglio. Presenti durante l'intervento anche Maria Rizzi anestesista, responsabile del blocco operatorio dell'ospedale di Pescara e Carmela Cichella referete per la neuro anestesia, le neuropsicologhe Giorgia Committeri e

Valentina Sebastiani e dagli infermieri Vincenzo Naponiello, Alessia Giansante e Tommaso Genco.

Mangiola ha dichiarato: