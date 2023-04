Rubinetti a secco il 27 aprile in dieci comuni della provincia: la comunicazione dell'Aca

Interruzione idrica in diversi comuni della provincia nella giornata del 27 aprile.L'Aca fa sapere che a causa di lavori straordinari sull'acquedotto Nora dall 9 alle 18 dai rubinetti acqua non ne uscirà con la normalizzazione prevista in serata salvo complicazioni. A non veder sgorgare acqua dai rubinetti saranno interi territori, contrade, frazioni o singole vie.

Queste le zone che saranno interessate dall'interruzione: Vicoli, capoluogo;

Civitaquana, intero territorio;

Brittoli, intero territorio;

Cugnoli: capoluogo, contrada San Pietro, Colle San Luca, Piano Cignale, contrada Andragona e frazione Fonte Tudico;

Pietranico: intero territorio;

Castiglione a Casauria: contrada Cervarano e contrada Vallone;

Pescosansonesco Nuovo, Pescosansonesco Vecchio, zona bassa;

Corvara: capoluogo;

Torre dè Passeri: Via Madonna dell 'Arco;

Catignano, intero territorio e contrada De Contra.