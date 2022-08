Nuovi ingressi di parroci nell'arcidiocesi Pescara - Penne: tutti gli avvicendamenti

L'arcivescovo Tommaso Valentinetti ha illustrato gli avvicendamenti e nuovi ingressi nelle parrocchie dell'arcidiocesi Pescara - Penne previsti per il mese di agosto. Il primo sarà don Windel Pastoriza nella parrocchia del Rosario di Pescara Il sacerdote, finora parroco a Collecorvino, sarà presentato dall’arcivescovo alla comunità di via Cavour, mercoledì 10 agosto, alle 19.

"La cosiddetta presa di possesso canonico di una parrocchia si esprime in una ritualità tutta propria e dice l’impegno del presbitero a servire e ad amare il popolo che gli è affidato così come l’accoglienza della comunità a camminare insieme al suo pastore. È un momento di continuità con quanto fatto insieme al parroco precedente ma è anche un’occasione in cui ci si rimette in discussione e si procede al passo con la Chiesa con il vigore e l’entusiasmo che ogni novità porta in sé; ci si rimette in gioco parroci e fedeli"

Gli altri spostamenti prevedono cenerdì 12 agosto, l'arrivo del novello sacerdote don Roberto Goussot cheraggiungerà proprio la chiesa parrocchiale di Collecorvino. Sabato 13 agosto padre Roy Jenkins Albuen dei Padri Terziari Cappuccini dell’Addolorata si avvicenderà, nella zona pastorale di Catignano-Vicoli-Brittoli, con il confratello padre Antonio Giuseppe Giannetta.

Domenica 14 agosto don Paolo Curioni, già parroco a Montesilvano della Beata vergine Maria Madre della Chiesa sarà presentato alla sua nuova comunità di Montesilvano Colle. Sarà sostituito da don Andrea Cericola, già formatore del seminario regionale San Pio X di Chieti, che incontrerà i parrocchiani di via Sele lunedì 15 agosto.

La settimana successiva, giovedì 25 agosto, prenderà possesso delle parrocchie del comune di Cermignano, sponda teramana dall’arcidiocesi di Pescara-Penne, don Roberto Grifaci. Sostituirà don Amadeo Rossi che sabato 3 settembre sarà accolto dalla comunità di San Luigi in Pescara.