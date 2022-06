Niente full-time in ufficio, meglio cambiare lavoro: lo pensa il 42% degli abruzzesi

Il 42% degli abruzzesi cambierebbe lavoro pur di non tornare in ufficio full-time e per il 38% di loro la soluzione migliore è unire lo smart working all'attività in ufficio con il 33% disposto anche a rinunciare ad una parte dello stipendio se questo signficasse migliorare l'equlibrio tra lavoro e vita privata.

E' quanto emerge, come riposta l'agenzia Ansa, da “People at work 2022: a global workoforce veiw”, l'indagine dell'Adp research institute, multinazionale americana che opera nll'human capital managment. Secondo quanto riportato sebbene la retribuzione resti per gli abruzzesi il fattore più importante (46%), un terzo di essi sarebbe quindi disposto ad accettare una riduzione della paga per ottenere maggiore flessibilità o controllo sulla propria vita lavorativa. Se in media, per il 38% degli abruzzesi intervistati la combinazione migliore è data da lavoro da remoto unito a lavoro da ufficio, il 16% vorrebbe lavorare solo da casa, mentre il 30% solo da ufficio.

“Per i datori di lavoro che sono ancora alle prese con una decisione in merito al rientro dei dipendenti dopo il periodo di smart semplificato - afferma l'Hr director di Adp Italia, Marisa Campagnoli - è fondamentale garantire loro un ambiente di lavoro sereno, alla luce di tutte le pressioni che hanno subito e la dedizione dimostrata durante la pandemia, dando loro maggiore flessibilità e fiducia. Dallo studio emerge come un numero crescente di dipendenti consideri sicuro un lavoro che permetta loro di guadagnarsi da vivere alle proprie condizioni, senza intaccare aspetti essenziali quali la salute, il benessere, il tempo da dedicare alla famiglia o persino i loro valori e le convinzioni personali”.