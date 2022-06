Camion fuori strada sulla A25-A14: chiusa la rampa per consentire i lavori di ripristino delle barriere danneggiate

Chiuso il bivio A24-A14 in direzione Ancona dove questa mattina, alle 7.45 all'altezza di Villanova di Cepagatti, un camion è uscito fuori strada finendo nella scarpata. Lo comunica Strada dei Parchi spiegando che l'interruzione si è resa necessaria per ripristinare la barriera new jersey danneggiata. Si consiglia quindi l'uscita a Chieti-Pescara per proseguire sull'asse attrezzato in direzione Pescara o, in alternativa, di percorrere la rampa per Bari ed uscire al casello di Pescara ovest.