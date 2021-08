Incendio a Pescara sud, l'impegno della Misericordia [FOTO]

Il Governatore della Misericordia di Pescara, Cristina D’Angelo, ha fornito i numeri dei servizi e delle attività svolte domenica in occasione dell’emergenza

Il Governatore della Misericordia di Pescara, Cristina D’Angelo, ha fornito i numeri dei servizi e delle attività svolte domenica in occasione dell’emergenza incendi che ha colpito la Riserva dannunziana: 4 autoambulanze mobilitate, 15 unità operative impegnate sul campo sino alla mezzanotte, decine di persone soccorse e assistite per aver riportato piccole ustioni o per intossicazione da fumo.

E sempre la Misericordia è stata coinvolta nell’assistenza degli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento del fuoco attorno alla scuola media ‘Croce’ in via Scarfoglio. “Una presenza importante che ancora una volta ha confermato la disponibilità e la professionalità dei nostri volontari sempre pronti a garantire collaborazione a cittadini e istituzioni quando più ce n’è bisogno”, ha detto la D'Angelo.