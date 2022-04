Inaugurato il secondo acceleratore lineare in dotazione all'ospedale di Pescara [FOTO]

Inaugurato e presentato questa mattina 14 aprile il secondo acceleratore lineare in dotazione all'ospedale di Pescara. Presenti Vincenzo Ciamponi direttore Generale Asl di Pescara, Vero Michitelli direttore amministrativo, Vincenzo Di Egidio direttore del dipartimento dei servizi ospedalieri, Pierluigi Bonfili responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) Radioterapia, il sindaco Carlo Masci, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Dopo la presentazione alla stampa le autorità hanno raggiunto la Uosd di Radioterapia per il taglio del nastro. Già dal 16 febbraio scorso erano iniziati i trattamenti oncologici con il primo dispositivo di questo genere.

Sono quindi finalmente a disposizione per i pazienti due acceleratori lineari che possono rispondere, efficientemente ed efficacemente, alle diverse esigenze cliniche, con trattamenti di alta specialità. In particolare quello di oggi denominato “TrueBeam-Varian”, rappresenta una ulteriore evoluzione tecnologica rispetto all’altro già in uso, ottimizzando l’esecuzione di trattamenti anche in prossimità di organi o strutture potenzialmente a rischio di tossicità, grazie ad un sistema innovativo di monitoraggio del posizionamento del paziente, con un lettino robotizzato in grado di muoversi in sei direzioni. Grazie alla tecnica “Hyperarc” è possibile anche il simultaneo trattamento radiochirurgico di più localizzazioni della malattia in sede cerebrale, oltre ad una tecnica "4D" per per l’erogazione di una dose/volume di trattamento puntualmente adeguata ai movimenti respiratori.

Nel 2021, nonostante le problematiche connesse alla gestione del Covide disponendo di un solo impianto di radioterapia, sono stati trattati ben 855 pazienti oncologici, risultando l’Unità operativa di Radioterapia quella con il numero più elevato di trattamenti erogati in Abruzzo.

Il presidente Marsilio ha dichiarato:

“Quando si parla di salute, ci si può e ci si deve sempre porre nuovi obiettivi – ha esordito il presidente Marsilio – ma, intanto, questo nuovo impianto ad alta tecnologia consentirà ai medici di essere più veloci nel trattamento delle patologie e di ridurre le liste di attesa. L’obiettivo vero è quello di creare un sistema sia di filtro sul territorio sia di dotazione di infrastrutture e di personale sufficiente per poter rispondere alle esigenze ed ai bisogni di salute dei cittadini”.

L'assessore Verì ha sottolineato il grande impegno della Giunta regionale per il potenziamento dell’innovazione tecnologica in campo sanitario:

"Una strategia mirata che caratterizza anche la filiera degli investimenti inserita nel programma presentato recentemente al Ministero e che prevede per l’Abruzzo fondi per circa 31 milioni di euro, dei quali 8 destinati alla Asl di Pescara”.