A Bolognano i bambini inaugurano "Il presidio di gentilezza per la pace"

L’oratorio San Nunzio, nel campo sportivo di Bolognano, diventa ‘presidio di gentilezza per la pace’.

La fine del campus estivo organizzato come ogni anno da parroco don Giorgio e dal Comune è stata l'occasione per inaugurarlo, spiega il sindaco Guido Di Bartolomeo che ha partecipato all'inaugurazione alla presenza di tanti ragazzi. Proprio Di Bartolomeo insieme all'assessore comunale alla gentilezza Maria Grazia D'Intino si è fatto promotore dell'iniziativa. “Un baluardo contro l’ignoranza, la violenza e l’intolleranza – spiega il primo cittadino - un centro propulsivo per attività di cooperazione e conoscenza sui temi dei diritti e della gentilezza che funga da laboratorio di sviluppo di nuove pratiche di gentilezza attiva e da luogo deputato all’incontro, alla cultura ed al rispetto. Saranno, infatti, realizzate giornate dedicate ai temi della pace, dei diritti e della gentilezza con la finalità di diffondere sul territorio una nuova consapevolezza partecipata. Ne hanno sempre più bisogno i nostri giovani, protagonisti della linea programmatica di questa amministrazione comunale”.