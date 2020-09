Inaugurata via Berca, la strada che porta il nome della città romena gemellata con Spoltore [FOTO]

È stata inaugurata ieri via Berca, la nuova strada fra via Fellini e via Lubiana dedicata alla cittadina gemellata con Spoltore. Con una breve cerimonia il sindaco, assieme al vice sindaco Chiara Trulli delegato al gemellaggio, alla vice presidente del consiglio comunale Marina Febo, al comandante della polizia municipale Panfilo D'Orazio, all'assessore ai lavori pubblici Stefano Sebastiani e al padre ortodosso Alin Iarca, incaricato dalla diocesi d'italia decano della regione Abruzzo-Molise ha inaugurato la strada con il sindaco di Berca Dobrita Ionel che era collegato in diretta streaming intervenendo telefonicamente.

Lo stesso padre ortodosso vive a Spoltore da anni ed è originario di Berca ed era presente nel settembre 2019 quando durante la missione istituzionale dell'amministrazione comunale fu firmato il patto d'amicizia. fra le due cittadine.