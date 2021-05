Inaugurata la rotonda intitolata a Florence Nightingale [FOTO]

Stamane, in occasione della giornata internazionale dell’infermiere che ricorre proprio oggi (12 maggio), il Comune di Pescara ha intitolato la rotonda di via Rigopiano-via Paolini a Florence Nightingale, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. La celebrazione si è tenuta negli spazi della rotonda, davanti all’ospedale Covid, dove è stato scoperto un cippo dedicato a questa autentica pioniera della professione. Sono intervenuti il sindaco Carlo Masci, l’assessore Nicoletta Eugenia Di Nisio e i consiglieri comunali dell'Udc Massimiliano Pignoli e Berardino Fiorilli.

L'area, adesso, si chiama "Largo Florence Nightingale": “Al taglio del nastro abbiamo provato una grande emozione per un'intitolazione tutt’altro che simbolica”, ha dichiarato Pignoli. “Avevamo chiesto a gran voce che la nostra città potesse ricordare per sempre il lavoro dei nostri eroi come sono stati in questo ultimo anno e mezzo medici, infermieri e personale paramedico e operatori socio sanitari hanno svolto con coraggio, professionalità e abnegazione il loro lavoro salvando tante vite umane e curando le migliaia di degenti ricoverati all’ospedale di Pescara. Oggi, con la nostra presenza qui, vogliamo ringraziare sentitamente i nostri angeli che hanno messo da parte i loro affetti, la famiglia e tanto altro per dedicarsi a chi soffre”.

Irene Rosini, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Pescara, ha invece voluto ringraziare “tutti i colleghi che tanto si sono adoperati in termini di professionalità, spirito di sacrificio e appartenenza senza eguali: la nostra provincia, la nostra Regione deve essere orgogliosa degli infermieri presenti nel nostro territorio. Se oggi siamo vicini ad un traguardo importante è soprattutto grazie agli infermieri”.