A Spoltore inaugurata la nuova l'illuminazione in via Pescarina [FOTO]

È stata inaugurata la nuova illuminazione in via Pescarina a Spoltore.

Sono infatti entrati in funzione i 46 punti luce aggiuntivi che sono stati accesi per la prima volta nella serata di ieri, giovedì 11 marzo.

Lo scopo è sia quello di illuminare i residenti della zona, ma soprattutto le molte auto in transito per un'arteria fondamentale di collegamento con Pescara e il territorio a valle di Spoltore.

«Scontiamo qualche mese di ritardo per via dell'emergenza Covid, che rallenta ogni cosa», dice il sindaco Luciano Di Lorito, «ma quest'opera era attesa da forse cinquant'anni, dunque 5 mesi in più sembrano pochi al confronto». Un progetto simile andrà a coinvolgere via Sangro, come segnala il primo cittadino: «Uniformiamo l'illuminazione di tutto questo percorso. La tipologia di lampada è la stessa utilizzata nel resto del territorio di Spoltore, con una tecnologia a Led specifica per l'illuminazione stradale. Il nuovo impianto in funzione è derivato dall'esistente dorsale: una parte dei nuovi lampioni sono alimentati dal quadro elettrico esistente in via Pescarina, la parte restante dal quadro elettrico all'incrocio con via Santa Lucia. L'illuminazione carente o assente per lunghi tratti, anche considerando i volumi di traffico, rendeva assolutamente prioritario questo intervento».

All'opera, realizzata dalla ditta alla Diodato di San Giovanni Teatino con un ribasso del 33%, erano stati riservati circa 130 mila euro finanziati con il ricorso alla Cassa Depositi & Prestiti, integrato da fondi comunali.

