La pagina Facebook 'Giustizia per Gioia': "Gli assassini di Giovina Mariano sono a piede libero"

La pagina Facebook "Giustizia per Gioia", dedicata al caso di Giovina "Gioia" Mariano, si rivolge direttamente ai parenti dell'ex dipendente del Comune di Pescara scomparsa nel nulla da Moscufo nel 2017: "Invece di cercare Gioia «in tutti i modi possibili e immaginabili» - scrive la pagina - i suoi familiari sono convinti «che sia indispensabile impiegare il loro tempo a confutare» sia le modalità che le motivazioni delle nostre ricerche! Avendo ricevuto lezioni di «raffinatezza», «efficacia» e «rispetto», mi permetto di richiamare i dichiaranti sul terreno della logica concettuale e sull’uso appropriato del vocabolario. Di che cosa sono «convinti», «ma non sicuri», i familiari? Che Gioia si sia allontanata volontariamente per fare un viaggio o per entrare in clandestinità? E perché non sono preoccupati dell’anomalia flagrante costituita da questo suo abbandono di domicilio non motivato né preannunciato?".

E ancora: "Leggo che Gioia «è viva» e che «oggi tutto (tutto cosa?) porta a corroborare la tesi» sostenuta, cosa di cui «i famigliari sono felici». Beati loro!!! Visto che sono i soli a conoscere «situazioni di cui (gli altri familiari) non possono e non potranno mai essere a conoscenza» (noi non desideriamo altro), solo loro detengono oggi il potere di «ristabilire l'ordine in questo Chaos» condividendo con noi le misteriose ragioni della loro serenità, in modo da calmare la nostra inopportuna agitazione".

Il tribunale di Pescara "nel frattempo sta sperperando i soldi del contribuente nel futile esercizio di valutare la «possibilità» di un omicidio commesso da ignoti mentre Gioia se la spassa chissà dove con il placet dei suoi cari. E noi siamo solennemente invitati alla più grande «discrezione» sulla scomparsa di Gioia «per il suo bene», lasciando a piede libero ignoti assassini che magari nel frattempo stanno ammazzando altre povere donne sole".

Di conseguenza, conclude la pagina Facebook "Giustizia per Gioia", "visto che Gioia è viva e che i familiari sono felici della sua sorte ma scontenti del nostro operato, è urgente che il nipote utilizzi i media per lanciare un appello alla zia, in modo che cessi questa sua puerile, irresponsabile latitanza, così da liberare i suoi cari dalle «sevizie pubbliche» che subiscono da parte del resto della famiglia. Gioia, se ci sei batti un colpo".