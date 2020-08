Giuseppe Cruciani a spasso per le vie del centro di Pescara [FOTO]

Cappello in testa e occhiali da sole per provare a confondersi tra la folla, ma Giuseppe Cruciani, noto conduttore de "La zanzara" su Radio 24, non è passato inosservato davanti al giornalista abruzzese Paolo De Carolis, che ieri pomeriggio lo ha incontrato mentre stava facendo un giro in centro a Pescara.

Cruciani, per la precisione, è stato "beccato" da De Carolis davanti al Caffè Ideale di via Cesare Battisti, e immediatamente è scattato il selfie. Non è la prima volta che Giuseppe Cruciani fa capolino nella nostra città, dove vivono alcuni suoi famigliari.