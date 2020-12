Giovanni Allevi a Pescara, l'incontro con gli assessori Cremonese e Paoni Saccone

Giovanni Allevi a Pescara. Il celebre pianista marchigiano è stato oggi nella nostra città per motivi top secret, sui quali vige il massimo riserbo.

Tuttavia, in base ad alcune indiscrezioni ricevute, Allevi avrebbe partecipato alle registrazioni di una trasmissione nazionale che andrà in onda nel prossimo anno. Non è mancato l'incontro del musicista con gli assessori Alfredo Cremonese (commercio) e Mariarita Paoni Saccone (cultura).

Ai due rappresentanti dell'amministrazione comunale, Giovanni Allevi ha detto di considerare Pescara un posto meraviglioso e di esserci già stato in passato non solo per tenere concerti, ma anche perché qui vive un suo parente.

Allevi, d'altronde, ha una casa ad Ascoli e quindi, non abitando molto lontano dalla nostra città, ne ha approfittato più volte per venire a vederla. Cremonese e Paoni Saccone lo hanno accolto nei pressi di piazza Muzii per dargli il benvenuto e lo hanno descritto come una persona "gentilissima e molto disponibile, che ha fatto un sacco di complimenti a Pescara".