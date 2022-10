La proposta dei gestori delle piscine abruzzesi contro il caro bollette: "Iva al 5% su luce e gas"

Ottenere l'Iva al 5% per luce e gas, per arginare almeno in parte l'aumento spropositato dei costi energetici durante i mesi invernali nelle piscine e impianti sportivi "energivori" abruzzesi. A chiederlo è Nazzareno Di Matteo direttore generale della Pinguino Nuoto e componente del Coordinamento associazioni gestori impianti natatori. Con l'arrivo delle stagione più fredde, e con gli aumenti delle utenze i gestori sono molto preoccupati e senza misure che possano compensare la riduzione dei margini potrebbero rimanere chiusi.

Diverse, spiega Di Matteo come riporta Ansa, le proposte avanzate al Governo fra cui il superbonus del 110% l'eco bonus per rendere ecosostenibili gli impianti che vanno nella direzione di una diversificazione delle fonti energetiche passando a quelle rinnovabili:

"Il discorso sarebbe quello di permettere anche ai gestori di piscine di poter usufruire del superbonus ed eco bonus e dunque rendere ecosostenibili gli impianti, alcuni dei quali piuttosto datati. Avere impianti fotovoltaici, pannelli solari e coperture ecosostenibili porta ad un risparmio dei costi. Abbiamo anche proposto di poter usufruire dell'IVA al 5% per luce e gas. Da anni utilizziamo dei teloni termici per coprire gli impianti soprattutto nel periodo invernale nei centri dove le temperature sono più basse e questo chiaramente per non fare abbassare la temperatura dell'acqua. Il problema del costo delle utenze esiste, ma noi della Pinguino Nuoto per esempio sin dal 2010 ci siamo dotati di un sistema di impianto a pannelli solare che ci permette di produrre 170 kw".