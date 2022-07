A San Silvestro spiaggia si è perso il gatto Tommy: aiutiamolo a tornare a casa

Aiutateci a trovare Tommy. E' l'appello lanciato dai proprietari che chiedono a tutti di segnalare eventuali avvistamenti.

Tommy è un gattone di appartamento, ha solo un anno, non è mai uscito e il 2 luglio si è smarrito a Pescara, in zona San Silvestro spiaggia, in via 8 marzo. E' un maschio non microchippato e pauroso, spiega la proprietaria. Se qualcuno dovesse avvistarlo può chiamare Marina al 329-4218669. Riportiamo Tommy a casa.