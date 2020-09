Gara a chi mangia più arrosticini, a Como il record da battere è 51. Come riporta QuiComo, la sfida è iniziata il 15 settembre e andrà avanti fino alla fine di questo mese. Chi alla "Locanda dei Giurati" sarà in grado di divorare più "rostelli" vincerà un buono del valore di 100 euro. Il conto della sfida sarà tenuto dallo staff della Locanda dei Giurati, con aggiornamenti costanti nelle Stories su Instagram.

Un appuntamento decisamente gustoso, sottolinea QuiComo, "per chi ama o vuole conoscere uno dei piatti più amati dagli abruzzesi, una vera specialità street food, molto apprezzata anche a Como e in tutta Italia. Una volta assaggiati, questi spiedini di carne ovina cotti alla brace, come vuole la tradizione, non si dimenticano più e uno tira l'altro".