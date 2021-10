"Fotografie", il nuovo singolo del cantautore abruzzese Atipico

Un viaggio, gli amici di sempre e la voglia di perdere treni per vivere i posti del cuore: ecco il nuovo lavoro in studio di Atipico, pseudonimo di Andrea D'Orazio

Si chiama “Fotografie” ed esce oggi, 8 ottobre, il nuovo singolo del giovanissimo cantautore abruzzese Atipico. Una canzone nata dalla necessità di raccontare le emozioni riaffiorate dopo un viaggio con gli amici di sempre, un omaggio alla spensieratezza e ai momenti in cui l'unica preoccupazione era quella di correre in bici più veloce degli altri. Una riflessione sui momenti in cui, riprendendo le parole dell'artista, "siamo stati capaci di perdere treni per amare i posti del cuore".

A proposito del titolo del brano, Atipico, pseudonimo di Andrea D'Orazio, spiega che "i nostri occhi sono macchine fotografiche che scattano momenti destinati a rimanere dentro di noi, per poi farci rivivere tutto attraverso fotografie". Atipico scrive canzoni sotto l'influenza del cantautorato italiano e del brit pop. Il suo progetto musicale, intimo e personale, nasce dalla voglia di riscattarsi e di lasciare un'impronta significativa. "Atipico" è la voglia di percorrere il viaggio attraverso i propri passi.

È il coraggio di non riconoscersi negli stereotipi che condizionano il pensiero collettivo. È la forza di riconoscersi sempre, anche quando il contesto che ci circonda è un enorme punto di domanda. È la pazienza di ascoltare, imparare e perseverare. È la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno. "Fotografie" è il secondo singolo dell'artista dopo l'esordio con "Se non bastasse mai il tempo".