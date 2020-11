Fili metallici in via Genova: "Vanno rimossi subito, sono pericolosi" [FOTO]

Fili metallici in via Genova, scatta l'allarme: "Vanno rimossi subito, sono pericolosi". A parlare è una nostra lettrice, che ci ha scritto per segnalarci che i fili in questione sono presenti all'inizio della strada, per la precisione all'altezza del civico numero 7, da ieri mattina, quando sono stati fatti dei lavori ad alcuni tombini presenti sia in questa via sia nelle vicinanze.

"Credo che gli operai, quando se ne sono andati, abbiano lasciato là il materiale da lavoro. Quei fili metallici vanno rimossi, anche perché ora la strada è leggermente allagata a causa della pioggia, quindi a malapena si vedono. Di conseguenza, possono essere pericolosi", spiega la donna, chiedendo che chi di dovere intervenga quanto prima.