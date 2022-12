Sono una ventina i premiati della 26esima edizione della Festa dello Sport: i nomi

Sono complessivamente una ventina coloro che sono stati premiati nel corso della 26esima edizione della Festa dello Sport.

A organizzare l'evento che si è tenuto nel giorno dell'Immacolata Concezione è stato il periodico "Cronache Abruzzesi" con il patrocinio del Comune di Pescara.

Quasi 20 i protagonisti delle più svariate discipline agonistiche che hanno dato vita alla manifestazione presentata dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli e dal giornalista Paolo Minnucci.

Due intense ore per raccontare i successi dello sport abruzzese del dopo-Covid tra problemi affrontati e prospettive future. A fare gli onori di casa ci hanno pensato il sindaco Carlo Masci, l'assessore allo Sport, Patrizia Martelli, il presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli e il deputato Guerino Testa davanti a un pubblico numeroso, e in diretta streaming su Abruzzi.tv e cronacheabruzzesi.it. Tra i premiari il gioiellino del Delfino Pescara e della nazionale Under 19 Marco Delle Monache, la pluricampionessa italiana e mondiale di pattinaggio, Asia Varani, e la campionessa italiana di getto del peso Ludovica Montanaro, le campionesse iridate e protagoniste delle Olimpiadi di Tokyo di softball, Giovanna Palermi e Fabrizia Marrone. Ma anche inconfondibili riconoscimenti alla carriera per l'87enne Quintildo Petricola, già stella al merito sportivo del Coni e addetto stampa della Fitet (tennistavolo), e per il pluridecorato campione del pugilato Lorenzo Di Giacomo. Dunque in passerella degli attuali protagonisti dello sport regionale omaggiati dalle autorità presenti e dalle splendide finaliste del concorso di Miss Adriatico Francesca Sicignano, Vittoriana Cacciatore e Sara Hazzi. «Una premiazione da ricordare», dichiara il sindaco Masci, «con tante eccellenze dello sport che continuano a onorare la nostra regione a livello nazionale. Pescara ha ospitato manifestazioni di grande lignaggio sportivo ed anche nel 2023 non mancherà di ospitare iniziative di livello internazionale».

Questo l'elenco completo dei premiati: Marco Delle Monache, attaccante del Delfino Pescara e promessa del calcio italiano; Futsal Pescara Femminile vice campionesse d'italia (all. Dudù Morgado); Cantera Adriatica Pescara: vincitrice Coppa Italia e camp. Eccellenza calcio a 11; Avezzano Rugby: per la promozione in Serie A; Quintildo Petricola: stella al merito sportivo e addetto stampa Fitet (87 anni); Ludovica Montanaro; Greta Zuccarini: 3° class. Camp. it. Under 23 dei 400 ostacoli (Aterno Pe); Fabrizia Marrone: giocatrice di serie a e della nazionale di softball, olimpiadi tokyo; Giovanna Palermi: collaboratrice tecnica nazionale italiana di softball; Giuseppe De Ascentis: 3° class. Camp. it. Pugilato cat. Elite; Anna De Donato: nazionale italiana di pugilato pesi 44 kg; Lorenzo Di Giacomo: collaboratore tecnico nazionale italiana di pugilato; Matilde Chiarilli: 3° class. Internazionali di judo; Franco Di Carlo: 3° class. Camp. it. Master karate cintura nera 3° dan; Asia Varani: 2° class. Camp. Del mondo (argentina) e 2° class world games; Vittorio Cavarocchi-Michele Pavone-Gabriele Iachini vice camp.it. Terna; Patrizia Corrente: 2° class. campionato italiano tiro con l'arco; Pol.Deco Metalferro Amicacci Abruzzo: vice camp.it basket in carrozzina 2° in coppa italia all.Carlo Di Giusto (all. anche della nazionale) vice Ozcan Gemi; Fisher chieti vice camp. D'italia 2022 cisf e 8 volte campioni d'italia di scacchi; Melissa Maione: campionessa italiana di scacchi under 20; Orlando D'Angelo: giornalista de Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, IlPescara e Today.