Festa nazionale dell'Enpa: giornata di sensibilizzazione anche su come proteggere cani e gatti dagli "odiosi" botti di Capodanno [FOTO]

Anche l'Enpa Pescara protagonista per le vie della città e a Penne domenica 11 dicembre in occasione della festa nazionale dei soci dell'Ente protezione animali. Dalle 9.30 alle 19.30 in corso Umberto (a Pescara) e in corso Alessandrini (a Penne) volontari, esperti e veterinari associati saranno a disposizione dei cittadini per offrire gratuitamente informazioni e consigli su come avere un giusto rapporto con gli animali, sui vantaggi e opportunità per sterilizzare cani e gatti, su come gestire correttamente una colonia felina, su come contrastare gli abbandoni e su come proteggerli dagli odiosi e pericolosi botti di fine anno, fonte, ogni volta, di danni ad animali e persone, malgradi gli opportuni divieti di molti sindaci.

“Ricordiamo – sottolinea la storica responsabile Miranda Pomante - che l’Enpa è la più antica e importante associazione protezione animali che opera in Italia e da un quarto di secolo attivamente presente in tutta la provincia di Pescara. Fondata da Giuseppe Garibaldi nel 1871, quale indiscusso riconoscimento alla sua attività, lo scorso maggio 2021 a palazzo Madama è stata presentata ufficialmente il francobollo emesso a ricorda dei suoi 150 anni di attività. Una gran bella e festosa manifestazione – conclude -, utile anche per diventare socio o anche semplice sostenitore di chi ogni giorno, concretamente si batte a difesa e a tutela degli animali”. Non mancheranno momenti di svago e di festa nell'arco della giornata.