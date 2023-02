Partecipata festa di Carnevale per i bambini delle periferie in via Tavo

Successo per la prima festa di Carnevale dedicata ai bambini delle periferie di Pescara.

L'evento è stato organizzato per i bambini (un centinaio i partecipanti) della periferia ovest di Pescara che hanno festeggiato, venerdì 17 febbraio, un Carnevale speciale.

La collaborazione tra la cooperativa e Prossimità alle Istituzioni ha fatto sì che si realizzasse un pomeriggio speciale, in cui sono stati protagonisti sorrisi, gioia, dinamismo e condivisione, coordinati dalla esclusiva e scoppiettante animazione di Fuego Lab e con le frizzanti e divertentissime performance di Mago Frack, che hanno rallegrato tutti i piccoli mascherati con giochi musicali, danze festose e favolose magie.

Gli educatori di Prossimità alle Istituzioni, ovviamente in maschera, hanno accompagnato i bimbi nelle prove divertenti, culminate in una merenda ricca di tantissime golosità. La festa, col patrocinio dell’assessorato comunale alle Politiche Sociali e della Famiglia, ha accolto anche le parole della presidente della commissione Politiche Sociali, Maria Luigia Montopolino, sempre vicina alle iniziative rivolte ai bambini di un quartiere che tanto le è a cuore, e di Don Giorgio Moriconi, che nella parrocchia San Marco ospita le attività pomeridiane di Prossimità alle Istituzioni, riponendo attenzione e fiducia nel lavoro quotidiano di contrasto al disagio giovanile e alla povertà educativa. Maestre del Comprensivo 1, particolarmente partecipi alle attività e alle iniziative dell’associazione, hanno accompagnato tanti bambini anche piccolissimi per trascorrere insieme un pomeriggio quanto mai spensierato, allegro e scanzonato, come recita la tradizione del Carnevale, la festa di tutti bambini, la festa del gioco per eccellenza, perché giocare porta gioia, insegna e aiuta, perché “giocare è una cosa seria”.