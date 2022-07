Santa Teresa di Spoltore in festa per i 100 anni di Concettina Della Torre. La donna è nata nell'attuale via Tevere il 19 luglio 1922, e dunque da una settimana ha raggiunto questo importante traguardo. Purtroppo è stata colpita dalla meningite in tenera età, ma è comunque rimasta vispa e attiva. Alla festa per nonna Concettina non poteva mancare il saluto della sindaca Chiara Trulli, accompagnata dall'assessore al sociale Nada Di Giadomenico: "Siamo molto felici di essere qui, per augurarle ancora altri traguardi", ha detto la prima cittadina.



"La malattia gli ha lasciato un deficit mentale che però è rimasto inalterato", racconta il nipote Marco. "Ha la stessa lucidità che potrebbe avere una bambina di 5 anni, ed è stato bellissimo vederla giocare con tutti i piccoli della famiglia. Si ricorda perfettamente una serie di filastrocche, spesso prive di senso, tante volte inventate da lei infilandoci dentro i nomi dei nipoti".

Libera da pensieri, circondata dall'amore di 12 nipoti e 47 pronipoti, questa "ragazza del secolo" continua a guardare il mondo con lo sguardo dell'infanzia. Anche per il suo centesimo compleanno si è rallegrata di ricevere peluche e giocattoli. Figlia di Cetteo e Rosalia, 4 fratelli, ha vissuto con il fratello Vincenzo e sua moglie Rachele fino alla loro scomparsa, e ora è accudita dalla nipote Lucia in una casa vicinissima a quella dove è nata. Ha conosciuto quattro generazioni: per tutti è Lù, da oltre sessant’anni.

Ogni bambino della famiglia è stato cullato dalla zie Lù, con la sua ninna nanna inventata. Si esprime solo in dialetto abruzzese. Tra i suoi ricordi vi sono il maestro Sabatino e il suo unico giorno di scuola, i tedeschi durante la seconda guerra mondiale, il vino cotto, le pecore Nanda e Pinticchiata. Resta una donna fantasiosa, testarda e amorevole con i suoi nipoti. Ancora adesso canta, di tanto in tanto, inventando filastrocche e canzoni d’amore mai sentite prima.