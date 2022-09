Ferro di Cavallo, ultimi sgomberi prima dell'abbattimento, Masci: "Dopo 40 anni sparirà da Google la dicitura di zona pericolosa" [FOTO]

Ieri l'approvazione in consiglio comunale della delibera con cui è stata approvata la variante urbanistica che permetterà di abbattere e ricostruire il cosiddetto Ferro di Cavallo di Via Tavo; oggi, insieme all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater), la polizia municipale, la polizia e i vigili del fuoco, gli “ultimi sfratti derivanti da decadenze o occupazioni abusive”. Lo rende noto il sindaco Carlo Masci presente sul posto insieme, tra gli altri, all'assessore comunale Isabella Del Trecco. “Il conto alla rovescia è iniziato – scrive sul suo profilo facebook -, non vedo l'ora di cancellare dalla nostra città questa vergogna che dura da quarant'anni”.

Parole che fanno il paio con quelle con cui ieri, sempre sulla sua pagina social, ha commentato l'approvazione del progetto annunciando che tra qualche giorno l'Ater pubblicherà il bando per affidare i lavori di abbattimento. “Poi – ha scritto ancora Masci - primo colpo di benna darà il via alla più grande operazione anti-degrado mai effettuata a Pescara. Finalmente potrà scomparire da Google la frase 'Ferro di Cavallo, zona altamente pericolosa' e comincerà tutta un'altra storia”.