La denuncia del presidente di "Carrozzine determinate" Ferrante: "Le categorie prioritarie non possono più prenotarsi per i vaccini"

Il presidente dell'associazione "Carrozzine determinate" Ferrante, critica la scelta di chiudere la possibilità di manifestare l'interesse alla vaccinazione, per le categorie prioritarie, dalla piattaforma regionale. A partire da oggi 15 aprile, infatti, la prenotazione è possibile solo attraverso la piattaforma di Poste italiane, e secondo Ferrante questa situazione crea una criticità grandissima per tutti coloro che non hanno avuto ancora la possibilità di iscriversi fra over 80, over 70, operatori scolastici, fragili caregivers e familiari delle persone con gravi disabilità.

Non trovano alcun tipo di risposta e sono prigioniere delle istituzioni che rimpallano responsabilità tra regioni, Asl provinciali e comuni. Si assiste all’assurdo, per cui attualmente possono prenotarsi gli over 70 sul portale “Poste”, mentre le altre categorie prioritarie risultano bloccate.

L’associazione Carrozzine determinate chiede dunque all’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e al governatore Marsilio di adoperarsi affinché il portale “Poste” venga aperto per la manifestazione di interesse anche di queste categorie per stabilire con certezza data e orario della vaccinazione o in alternativa, qualora non fosse possibile, di far ripristinare immediatamente la funzionalità del portale regionale che consenta la manifestazione di volontà per il vaccino per tutte quelle categorie prioritarie che non avevano ancora esercitato questo diritto.