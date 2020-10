Fazii (Asl Pescara) sul Covid-19: "Paura sì, ma se tutti facciamo il nostro sconfiggeremo il Covid-19"

«Bisogna sempre avere paura perché è il timore che ci dice che dobbiamo utilizzare le mascherine e fare tutto quello che bisogna fare. Sono moderatamente preoccupato, ma in maniera positiva: se tutti facciamo il nostro, sconfiggeremo questo virus».

A parlare, come riferisce l'Agenzia Dire, è il direttore della Uoc (unione operativa complessa) di Microbiologia e Virologia clinica della Asl di Pescara, Paolo Fazii, che analizza la crescita della curva epidemiologica in Abruzzo riguardo al Covid-19 (Coronavirus).

Parole che Fazii ha pronunciato in occasione della presentazione della Open Trons Workstation, ovvero il laboratorio costituito da 11 robot acquistati negli Stati Uniti dalla Regione, grazie alle donazioni, e del valore di 100mila dollari, capaci di effettuare 2.400 tamponi al giorno.