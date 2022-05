Fan pescaresi incontrano Vasco Rossi a Trento: "Gli unici tra 120.000 persone" [FOTO]

Una coppia di fans pescaresi di Vasco Rossi è riuscita a incontrare il proprio idolo dopo aver assistito al primo concerto che lo stesso rocker di Zocca ha tenuto per il suo nuovo tour 2022, lo scorso 20 maggio a Trento. Un momento molto importante perché ha segnato la ripresa dei grandi eventi dopo la loro sospensione per l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Lo stesso 'Blasco', infatti, non si esibiva dal vivo da tre anni, essendo stato costretto a rinviare gli appuntamenti previsti per le estati del 2020 e del 2021.

Luciano Vianello e Gabriella Di Lorenzo, una volta terminato il live, si sono appostati fuori dall'hotel in cui Vasco alloggiava, e la loro attesa è stata ripagata: "Siamo riusciti ad avvicinarlo e a scambiarci due parole - racconta Luciano a IlPescara.it - Eravamo gli unici su ben 120.000 fans! Abbiamo portato Pescara nel cuore di Vasco. Il giorno dopo eravamo sul Corriere del Trentino con tanto di foto ed intervista. È stata senza dubbio una grande emozione".