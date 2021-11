Eventi di Natale, il Comune lancia concorso di idee per proposte artistiche e progetti

Un concorso di idee per proposte artistiche e idee progettuali per eventi e iniziative da inserire nel programma comunale natalizio 2021-22.

È quello lanciato dall'amministrazione comunale di Pescara che vuole procedere con una programmazione di iniziative e di eventi in occasione delle prossime festività natalizie 2021.

Lo scopo è quello di offrire alla cittadinanza un'occasione di intrattenimento e socializzazione, con cui generare positive ricadute sul tessuto economico locale, sulla crescita e promozione socio culturale e sull’immagine del territorio.

Per queste ragioni è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato al reperimento di proposte e di idee progettuali artistiche, culturali, musicali, ludiche e ricreative, da parte di soggetti eventualmente interessati, e da realizzarsi nel corso delle prossime festività natalizie, nel periodo compreso tra l’8 dicembre e il 6 gennaio 2022. Nello specifico: 8 dicembre, 11 e 12 dicembre, 18 e 19 dicembre, dal 23 al 31 dicembre 2021, dal 1 al 6 gennaio 2022.

Le aree della città da coinvolgere nelle proposte sono le seguenti: area di piazza della Rinascita (piazza Salotto); area giardini piazza I Maggio; area denominata Pescara Vecchia (via delle Caserme, piazza Unione); area piazza della Repubblica (solo per i concerti spettacolo del 31 dicembre 2021 e del 1 gennaio 2022. Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 decreto legislativo numero 50/2016, adeguatamente dichiarati.

Queste le tipologie e caratteristiche delle proposte: villaggio di Natale/città dei bambini; attività di promozione culturale, ludiche, ricreative con particolare riguardo per le iniziative finalizzate ai bambini a ai giovani (laboratori creativi, animazione, laboratori di canto, laboratori teatrali); rappresentazioni teatrali; spettacoli musicali, di danza, di giocoleria acrobatica, clownismo, magia e illusionismo; artisti di strada; concerto spettacolo del 31 dicembre; concerto spettacolo dell'1 gennaio 2022.

La domanda e la relativa documentazione deve essere presentata entro le ore 12 del 13 novembre. Per tutti i dettagli basta cliccare QUESTO LINK.