Partita, concerto, sfilata e proiezioni in una sera, Masci: "In migliaia a Pescara, ma qualcuno dice che la città è spenta"

“Ieri sera a Pescara c'erano Inter-Villareal allo stadio, la finale nazionale di Mister Italia e Miss Grand Prix a piazza salotto, la proiezione dell'Arminuta al teatro d'Annunzio, il concerto di Caparezza al porto turistico. In una sola serata, come succede ogni sera, c'era un'ampia e varia programmazione che gli altri Comuni fanno per l'intera stagione. Tutte le iniziative hanno registrato il pienone, migliaia e migliaia di persone a godersi Pescara, in più gli stabilimenti balneari e i locali d'intrattenimento pieni pieni pieni di giovani. Questa è Pescara! Però c'è qualcuno che dice che la città è spenta”.

Così il sindaco Carlo Masci sulla sua pagina facebook risponde alle critiche rivolte all'amministrazione negli ultimi giorni e sorte, in particolare, all'indomani dell'approvazione in consiglio comunale del piano di risanamento acustico contro cui si sono scagliate la quasi totalità delle associazioni di categoria che, una volta fatto e applicato il regolamento che ne seguirà, temono uno spegnimento della città. Posizione condivisa anche da diversi esponenti dell'opposizione.