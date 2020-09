Tutti gli eventi di Pescara su app e sito del Comune per rilanciare il turismo in città. Le iniziative sono state presentate ieri nella riunione della commissione cultura, presieduta da Manuela Peschi, alla presenza dell'assessore comunale al turismo, eventi e manifestazioni, Alfredo Cremonese.

"Vogliamo superare - sottolinea la Peschi - il grande limite, che spesso è stato riscontrato, di non riuscire a far conoscere anche agli operatori del comparto turistico, iniziative che, per il loro potere attrattivo, potrebbero essere uno strumento formidabile di promozione del brand Pescara in Italia e all'estero. Penso anche alla grande forza che abbiamo messo in campo, proprio in questi giorni, per la settimana dedicata a Gabriele d'Annunzio che può e deve rappresentare un modo rinnovato di rimettere in moto l'economia cittadina".