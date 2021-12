Ester Cesile torna con “Mai per amore”, un brano autobiografico che contiene "la parte più vera di me", come spiega la cantautrice abruzzese: “Parlo delle mie insicurezze, di come esse siano diventate parte delle mie relazioni, di come mi hanno portato a lasciare la persona che mi amava. Ho sempre avuto la concezione che l’amore fosse qualcosa con un inizio e una fine, senza considerare quando l’influenza di una persona potesse continuare anche contro la nostra volontà”.

Il nuovo singolo di Ester Cesile è disponibile da oggi, 17 dicembre, su tutte le piattaforme digitali. Il progetto è stato realizzato dalla stessa artista e prodotto e mixato da Walter Babbini nel Purple Mix Studio di Guidonia. “Mai per amore” è una canzone intima, dove tutta l’emotività dell'autrice viene riversata in un testo autobiografico, che ha deciso di raccontarsi così: “L’unica cosa che so – continua Ester – è che le persone si amano e a volte si perdono, pensano di non poter andare avanti ma poi lo fanno, ma solo fino a quando i loro ricordi non tornano verso la persona che hanno amato.? Tutto ciò mi ha portato a scrivere questa canzone”.