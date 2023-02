Tappa in un bar del centro per il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina [FOTO]

Il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina è stato ospite ieri (24 febbraio) del Lions Club di Pescara per presentare il suo ultimo libro, "Il cadavere del canal grande", un giallo storico ambientato nel '700. Non è mancata una tappa in centro per il noto artista, che proviene da una famiglia che ha sempre masticato cinema dietro la macchina da presa (il padre è il celebre Steno, mentre il fratello è Carlo, deceduto prematuramente pochi anni fa). Nello specifico, Enrico Vanzina si è concesso una passeggiata durante la quale è stato ospite del Caffè Excelsior, come mostra la pagina Facebook dello stesso locale: "Questa sera visite speciali al Caffè Excelsior - si legge in un post - Benvenuto maestro Enrico Vanzina". D'altronde, il suo amore per la nostra città è cosa nota.

Al microfono di Paolo Minnucci, Vanzina ha ricordato di essere "molto legato a Pescara, perché sono uno dei pochi "vivi" che si ricordano bene di Ennio Flaiano, avendolo conosciuto a casa mia quando ero piccolo. Quello è stato il mio primo impatto con l'Abruzzo di Flaiano. La vita mi ha poi portato spesso qui, quindi adoro Pescara. Tanti anni fa il sindaco Alessandrini mi ha dato il "Delfino d'Oro", un grandissimo onore per me. Vengo spessissimo in questa regione. L'Abruzzo è uno dei posti più belli del mondo, dove - cosa rarissima - si può fare il bagno e vedere la neve della Maiella. Ovunque vai c'è una diversità di paesaggi, mentalità e tenacia. È una grande terra che merita di essere amata, e io la amo".