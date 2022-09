Elezioni, a Villa Raspa di Spoltore giovane sposa va a votare subito dopo il fatidico sì

Nonostante i dati sull'affluenza mostrino un calo anche nel Pescarese, qualcuno non ha rinunciato ad esercitare il proprio diritto di voto anche nel giorno del proprio matrimonio. Come riporta Ansa, è accaduto a Villa Raspa di Spoltore dove una giovane sposa si è recata alle urne nel suo seggio subito dopo la cerimonia con l'abito da sposa. La sua presenza, ovviamente, non è passata inosservata suscitando l'interesse e la curiosità dei presenti che si trovavano nel plesso scolastico in questione. A San Nicolò a Torino, in provincia di Teramo, una coppia di neo sposi ha votato assieme subito dopo il fatidico sì.